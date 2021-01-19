الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسعقدت لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل عن بعد اجتماعها الأول، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 18 - 19 يناير 2021م.وتناول الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما جرى مناقشة موضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين)، وإحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ بدول المجلس، و قد توصلت اللجنة إلى التوصيات المناسبة حيالها.// انتهى //20:54ت م0179