عام / انعقاد الاجتماع الأول للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي بدول مجلس التعاون
الثلاثاء 1442/6/6 هـ الموافق 2021/01/19 م واس
الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس
عقدت لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل عن بعد اجتماعها الأول، يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 18 - 19 يناير 2021م.
وتناول الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، كما جرى مناقشة موضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في الأنظمة (القوانين)، وإحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ بدول المجلس، و قد توصلت اللجنة إلى التوصيات المناسبة حيالها.
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