لندن 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأعربت الحكومة البريطانية اليوم عن ترحيبها بتعيين الأمم المتحدة يان كوبيتش مبعوثاً خاصاً لها في ليبيا.وقال وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي في تغريدة بهذا الشأن "سوف يبني يان على أسس العمل المتميز الذي بذلته ستيفاني ويليامز، وسيحظى هو وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا على تأييد المملكة المتحدة بالعمل مع شعب ليبيا لبناء سلام دائم للبلاد ".// انتهى //20:57ت م0181