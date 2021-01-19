الرياض 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسانتهت مواجهة الشباب والفيصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، على ملعب الأمير خالد بن سلطان بنادي الشباب بالرياض ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في جولته الـ 14.وتقدم الفيصلي في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب أحمد أشرف، وفي الدقيقة 34، تمكن فابيو مارتينيز، من تسجيل هدف التعادل للشباب، بعدما تلقى تمريرة من عبد الله الحمدان، وضعها بالكعب في المرمى.وبهذه النتيجة يصل الشباب للنقطة 26 في المركز الثاني، والفيصلي برصيد 15 نقطة في المركز الـ12.// انتهى //21:01ت م0182