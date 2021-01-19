القاهرة 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسفاز المنتخب الياباني على نظيره الأنجولي بنتيجة 30 - 29، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة الرياضية ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها القاهرة حالياً.بهذا الفوز، ارتفع رصيد منتخب اليابان إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث، ليتأهل إلى الدور الرئيس للمونديال بجانب قطر وكرواتيا اللذين سيلعبان مساء اليوم على صدارة المجموعة.كما ودع المنتخب الأنجولي البطولة بدون رصيد من النقاط بعد خسارته في الجولات الثلاث، لينتقل للمشاركة في كأس الرئيس.// انتهى //21:06ت م0186