الخرطوم 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسالتقى وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين بمكتبه اليوم، مدير عام إدارات أفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية في وزارة الخارجية الألمانية السفير فيليب أكرمان الذي يزور الخرطوم حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في مجال الطاقة البديلة والأزمة الحدودية مع إثيوبيا وسير مفاوضات سد النهضة، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين الإثيوبيين الفارين من الصراع في إقليم التقراي إلى شرق السودان.// انتهى //22:13ت م0196