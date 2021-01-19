الرياض 6 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واسنظمت الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية تحت مظلة جامعة الملك سعود بالتعاون مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية اليوم ندوة علمية بعنوان "لقاح كورونا في المملكة.. التثقيف الصحي والوعي المجتمعي".تضمنت جلست الندوة جملة من المحاور، تمثلت في (المنظور الطبي للقاح كورونا، الأبعاد النفسية لتقبل اللقاح، المنظور الاجتماعي، المؤثرات الاجتماعية لتقبل اللقاح ما بين مؤيد ومعارض) بمشاركة نخبة من المتحدثين بواقع عدد ٣ ساعات معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وتناولت أوراق العمل القناعات النفسية تجاه اللقاح والقلق النفسي والخوف من المضاعفات والمسؤولية الشخصية تجاه الآخر، ودور المؤثرات الثقافية والإعلامية على تقبل اللقاح ودور القدوة وصناع القرار والمؤثرين، وانعكاس المؤثرات المجتمعية والأسرية والتعليمية على تقبل اللقاح، ولمحة عن تاريخ اللقاحات والتعامل الصحي معها، والمعايير المتبعة في منظمة الصحة العالمية، ومأمونية اللقاح وتعامل المملكة الصحية ودورها التشريعي في تعميم اللقاحات.// انتهى //22:14ت م0197