عرعر 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية غرب عرعر 6800 جولة رقابة صحية خلال عام 2020 م، أسفرت عن مصادرة 7250 كجم مواد غذائية جرى إتلافها، وإغلاق 153 محلاً مخالفاً.وأكدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون مع أي مخالفات، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.// انتهى //22:15ت م0198