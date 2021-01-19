الخرج 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسنظم مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضية خمسة برامج اجتماعية للمشمولات بالرعاية داخله من ذوات الإعاقة والكادر العامل معهم.واشتملت البرامج على مبادرتين بعنوان "معكم بيدٍ واحدة" "ولأنكم تستحقون" شارك فيها بعض النزيلات المدركات, ووُزع خلالها كسوة الشتاء والكتب الدينية وسجاد الصلاة على عاملات الصيانة والنظافة والممرضات داخل المركز، كما نظم المركز برنامجين اجتماعيين للترفيه عن النزيلات يحتويان على فقرات منوعة من المسابقات الحركية والأناشيد والجلسات الشتوية بالإضافة إلى تنفيذ دورة عن أساسيات الحاسب الآلي اٌستهدف فيها موظفات المركز.يذكر أن مركز التأهيل الشامل للإناث في الخرج يضم "97" نزيلة من ذوات الإعاقة ويقدم لهم جميع الخدمات النفسية والاجتماعية والطبية بالإضافة إلى خدمة الإيواء.// انتهى //22:17ت م0199