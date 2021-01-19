جدة 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واستغلب فريق الأهلي على ضيفه فريق أبها بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وسجل هدفي الأهلي الأول والثاني اللاعب عمر السومه عند الدقيقتين 11 و14 ، فيما أضاف اللاعب عبدالرحمن غريب هدف الأهلي الثالث عند الدقيقة 98 من زمن اللقاء.وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 26 نقطة في المركز الثالث فيما بقي أبها على رصيده السابق بـ 20 نقطة في المركز الثامن في سلم ترتيب الدوري.// انتهى //22:19ت م0200