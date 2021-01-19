الخرطوم 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واساعتمد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان اليوم، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، موازنة العام المالي 2021 م.وقالت وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي في تصريح صحفي: إن الموازنة خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره (260) مليار جنيه و54 مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي (29%) من تقديرات الموازنة, كما شملت برنامج ثمرات "الدعم النقدي للأسر السودانية" وبرنامج إعادة تأهيل قطاع المواصلات القومية وبرنامج سلعتي وبرنامج توظيف الشباب ومواصلة الدعم للقمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.وأضافت أن هذه الموازنة تعد أول موازنة تحقق فائض جاري منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي كما ضُبط الإنفاق العام ورُشّد الصرف على الحكومة وخُفض بنسبة 24% .أما فيما يخص تمويل الموازنة، فقد أوضحت أنها تم تمويلها بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (200) مليار جنيه إلى (52) مليار جنيه، مما يؤكد التزام وزارة المالية برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (95%) بنهاية العام 2021م مقارنة بالنسبة الحالية التي تعادل أكثر من (250%).// انتهى //22:46ت م0206