القاهرة 6 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسنجح منتخب البحرين في الفوز على نظيره الكونغولي بنتيجة 34 - 27، في المباراة التي أقيمت اليوم بصالة ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجوعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها القاهرة حالياً.بهذا الفوز، ارتفع رصيد البحرين إلى نقطتين في المركز الثالث بالمجموعة، ليتأهل إلى الدور الرئيس للمونديال بجانب الدنمارك والأرجنتين، اللذين سيلعبان مساء اليوم على صدارة المجموعة، بينما تذيل الكونغو الديمقراطية المجموعة بدون رصيد.// انتهى //22:48ت م0208