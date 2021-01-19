إسلام آباد 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأكد الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي، ضرورة تعزيز العلاقات الدفاعية والتجارية والثقافية مع الدول الصديقة.جاء ذلك في بيان صادر عن القصر الرئاسي الباكستاني اليوم بمناسبة اعتماد الرئيس علوي السفراء الجدد لعدد من الدول الصديقة لدى باكستان بما في ذلك سفراء نيبال وكوريا وبيلاروسيا.وهنأ الرئيس علوي السفراء الجدد، معرباً عن أمله بأن تتكلل مساعيهم بالنجاح في تعزيز العلاقات التجارية والثقافية مع باكستان.// انتهى //22:51ت م0209