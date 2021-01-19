الخرطوم 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسالتقى رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان "يونيتامس" السفير عمر الشيخ بمكتبه اليوم، القائمة بأعمال البعثة السيدة ستيفاني كوري ومساعديها.وبحث الجانبان خلال اللقاء، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين اللجنة الوطنية والبعثة في المجالات الإستراتيجية التي وردت في قرار مجلس الأمن الذي أنشئت بموجبه البعثة والمتعلقة بعملية التحول السياسي بالبلاد، فضلاً عن دعم تنفيذ اتفاقية السلام وإحلاله على أرض الواقع، إضافة إلى حشد الدعم الدولي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.// انتهى //23:00ت م0211