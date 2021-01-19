الأمم المتحدة 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مقتل اثنين من حفظة السلام من المغرب وغابون، في كمين استهدف بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، مناشداً السلطات الوطنية التحقيق في هذه الحوادث وتقديم الجناة للعدالة.وقال غوتيريش في بيان للمتحدث الرسمي باسمه ستيفان دوجاريك، خالص تعازيه لأسر حفظة السلام ولشعبي غابون والمغرب وحكومتيهما.وأعرب غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في جمهورية أفريقيا الوسطى، داعياً جميع الأطراف إلى التوقف الفوري عن الأعمال العدائية والدخول في حوار لدفع العملية السياسية قدماً، والحفاظ على المكاسب الهشّة، وتحقيق تطلعات البلاد إلى سلام دائم.// انتهى //23:01ت م0212