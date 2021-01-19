القاهرة 6 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسفاز منتخب كرواتيا على نظيره القطري بنتيجة 26 - 24، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة الرياضية في برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجوعة الثالثة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها القاهرة حالياً.ورفع المنتخب الكرواتي بهذا الفوز رصيده إلى خمس نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما حل منتخب قطر في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، يليه منتخب اليابان في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرًا أنجولا بدون رصيد.وتأهلت منتخبات كرواتيا وقطر واليابان إلى الدور الرئيس للمونديال، بينما سيلعب المنتخب الأنجولي ضمن منتخبات "كأس الرئيس".// انتهى //23:02ت م0213