طرابلس 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسرحب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم بما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي من آلية لاختيار السلطة التنفيذية، مشيداً بروح الوطنية والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء الملتقى طيلة هذه الفترة.وذكر المجلس في بيان له أن وفد الحوار الممثل له يعتزم السفر إلى المملكة المغربية لاستكمال ما اتُّفق عليه سابقاً مع مجلس النواب بشأن المناصب السيادية، لكي يدخل حيز التنفيذ عقب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وفقاً لما اتُّفق عليها في الجولة الأولى من حوار تونس.وأعرب المجلس عن أمله بأن تتكلل الحوارات الخاصة بالمسار الدستوري بالنجاح، مناشداً ممثلي لجنته المشارِكة في المسار ولجنة مجلس النواب بذل مزيد الجهود لإحداث أكبر توافق ممكن في هذا المسار.// انتهى //23:02ت م0214