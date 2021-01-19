الجزائر 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 249 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 104341 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت ثلاث حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ بذلك العدد الإجمالي للوفيات 2843 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 186 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 70933 حالةً.// انتهى //23:03ت م0215