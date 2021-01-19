مقديشو 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" اليوم، تدمير معقل لمقاتلي حركة الشباب الإرهابية المسلحة في إقليم "بكول" جنوب غرب الصومال.وذكر "أفريكوم" في بيان، أن القيادة بالتنسيق مع الحكومة الفيدرالية الصومالية نفذت غارة جوية قرب بلدة تييغلو جنوب غربي البلاد، مشيرةً إلى أن العملية أسفرت عن تدمير معقل لحركة الشباب الإرهابية، فيما لم تتسبب بأية خسائر بشرية في صفوف المدنيين.// انتهى //23:07ت م0216