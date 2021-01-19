القاهرة 6 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسفاز منتخب إسبانيا على نظيره التونسي بنتيجة 36 - 30 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها القاهرة حالياً.بهذا الفوز، ضمن المنتخب الإسباني صدارة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط والتأهل للدور الرئيس للمونديال، فيما تذيل منتخب تونس المجموعة برصيد نقطة واحدة.// انتهى //23:58ت م0221