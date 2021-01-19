رياضي / منتخب إسبانيا يفوز على نظيره التونسي بكأس العالم لكرة اليد 2021
الثلاثاء 1442/6/6 هـ الموافق 2021/01/19 م واس
القاهرة 6 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس
فاز منتخب إسبانيا على نظيره التونسي بنتيجة 36 - 30 ، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها القاهرة حالياً.
بهذا الفوز، ضمن المنتخب الإسباني صدارة ترتيب المجموعة برصيد خمس نقاط والتأهل للدور الرئيس للمونديال، فيما تذيل منتخب تونس المجموعة برصيد نقطة واحدة.
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23:58ت م
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