واشنطن 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسأغلق سوق الأسهم الأمريكية اليوم، تداولاته على ارتفاع.فقد صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 30.66 نقطة، أو 0.81 في المئة ليغلق عند 3798.91 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع 198.68 نقطة، أو 1.53 في المئة، إلى 13197.18 نقطة.وسجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 166.26 نقطة، أو 0.38 في المئة، إلى 30930.52 نقطة.// انتهى //00:39ت م0224