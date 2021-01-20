القاهرة 6 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسحقق المنتخب المجري فوزاً صعباً على نظيره الألماني بنتيجة 29 - 28، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى الرياضية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حالياً.بهذا الفوز، يرتفع رصيد المجر إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، بينما حل منتخب ألمانيا في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه منتخب أوروجواي في المركز الثالث بنقطتين، وأخيرًا الرأس الأخضر بدون رصيد بعد الانسحاب بسبب إصابات لاعبيه بفيروس كورونا.وبانسحاب الرأس الأخضر، تأهلت منتخبات المجر وألمانيا وأورجواي من المجموعة الأولى إلى الدور الرئيس للمونديال.// انتهى //01:34ت م0229