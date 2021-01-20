القاهرة 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسفاز منتخب بولندا على نظيره البرازيلي بنتيجة 33 - 23، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها القاهرة حالياً.ورفع منتخب بولندا بهذا الفوز رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد البرازيل عند نقطتين في المركز الثالث.وتأهلت منتخبات إسبانيا بولندا والبرازيل إلى الدور الرئيسي للمونديال، بينما سيلعب المنتخب التونسي ضمن منتخبات "كأس الرئيس".// انتهى //01:34ت م0230