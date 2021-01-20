موسكو 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسرحبت روسيا بقرار السلطة الفلسطينية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية عامة على مراحل وذلك خلال اجتماع عقده مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الاوسط ميخائيل بوغدانوف مع مبعوث الرئيس الفلسطيني وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ.وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم إن بوغدانوف رحب بقرار السلطات الفلسطينية إجراء انتخابات المجلس التشريعي في الـ22 مايو المقبل والانتخابات الرئاسية في ال31 من يونيو المقبل وتشكيل المجلس الوطني الفلسطيني في الـ21 من أغسطس المقبل, مؤكداً استعداد بلاده في تقديم الدعم والمساعدة لهذه الجهود البناءة بما في ذلك تنظيم لقاء فلسطيني لممثلي القوى الفلسطينية في موسكو.// انتهى //01:37ت م0231