برلين 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واساتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء الولايات في بلادها اليوم على تمديد الإغلاق الثاني الكامل إلى جانب تشديد الإجراءات المفروضة لمواجهة جائحة فيروس كورونا.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي عقب اجتماع عقدته مع رؤساء الولايات البالغ عددها 16 ولاية, إنه تم الاتفاق على تمديد الإغلاق الكامل حتى نهاية فبراير المقبل وعلى تشديد الإجراءات لا سيما تلك المتعلقة بارتداء الكمامات من نوع (اف اف بي 2) في وسائل المواصلات العامة والمحلات التجارية المسموح لها بفتح أبوابها مثل محلات بيع المواد الغذائية والصيدليات.وأضافت أن هذه الإجراءات تلزم الشركات بتوفير جميع الظروف المواتية للموظفين من أجل أن يكونوا قادرين على العمل من منازلهم, لاسيما المدارس ورياض الأطفال والمرافق التعليمية الأخرى إذ ستبقى مغلقة حتى منتصف فبراير المقبل.// انتهى //01:38ت م0232