القاهرة 06 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسفاز المنتخب الدانماركي على نظيره الأرجنتيني بنتيجة 31 - 20، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بصالة ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة للمجوعة الرابعة لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر حاليًا.ورفع المنتخب الدنماركي بهذا الفوز رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، وحل منتخب الأرجنتين في المركز الثاني بأربع نقاط، يليه منتخب البحرين في المركز الثالث بنقطتين، ليتأهل الثلاثي إلى الدور الرئيسي، بينما انتقل منتخب الكونغو الديمقراطية الذي لم يحصد أي نقطة للمشاركة في "كأس الرئيس".// انتهى //05:37ت م0238