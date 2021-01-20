طرابلس 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسرحب رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي المعتمدون لدى ليبيا، ، بموافقة منتدى الحوار السياسي اللّيبي على آلية اختيار سلطة تنفيذية موحدة جديدة للبلاد بأكملها.وأشادوا في بيان لهم اليوم , بأعضاء منتدى الحوار السياسي اللّيبي والممثلة الخاصة للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، وفريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على جهودهم الدؤوبة وتصميمهم على تحقيق هذه النتيجة المهمة.وقال رؤساء البعثات الأوروبية : إن القرار الذي تمّ اتخاذه يعدّ مهمّا لتمهيد الأرضية لما يستحقّه الشعب الليبي، والمتمثّل في حكومة انتقالية موحدة تعمل على استعادة الخدمات الأساسية العامّة وإعداد البلاد للانتخابات الوطنية التي ستجرى في 24 ديسمبر من سنة 2021.// انتهى //07:02ت م0003