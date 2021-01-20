طرابلس 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم ،موافقة ملتقى الحوار السياسي الليبي على مقترح آلية اختيار السلطة التنفيذية للفترةالتحضيرية.وسلطت الضوء على إعلان المجلس الأعلى للدولة، ترحيبه بما توصل إليه أعضاء ملتقى الحوار السياسي من آلية لاختيار السلطة التنفيذية، مشيدًا بروح الوطنية والمسؤولية التي تحلى بها أعضاء الملتقى طيلة هذه الفترة، معربا عن أمله بأن تتكلل الحوارات الخاصة بالمسار الدستوري بالنجاح.ونوهت إلى تجديد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، دعم بلاده و اهتمامها لإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية، جاء ذلك خلال خطابه الذي ألقاه بشأن سياسة حكومته الخارجيةأمام مجلس النواب الإيطالي.وعرجت على تنويه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ، بأهمية الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي للوقف الدائملإطلاق النار، وبانطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي تحت رعاية بعثة الدعم الأممية، وبالخطوات الأخرى المتخذة لمعالجة التحديات الاقتصادية في البلاد،// انتهى //07:28ت م0005