الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :القيادة تعزي الرئيس الإندونيسي في ضحايا الزلزال.. وتعزي البنيّان.كل مفـسـد سيحــاسب.مجلس الوزراء يعرب عن اعتزازه بالإنجازات والإصلاحات المحققة.تدشين معرض المخطوطات النادرة بمكتبة المسجد النبوي.فيصل بن نواف يستقبل مدير «مدني الجوف».فيصل مشعل: التقنية لغة العصر ومقياس للتطور.بدء الترشح لجائزة الملك سلمان العالمية لأبحاث الإعاقة.اتفاقية بين «جامعة الباحة» و «هدف» لرفع التوطينأول طبيبة سعودية تقود مركزاً للقلب في المملكة.رئيس جامعة الملك سعود يفتتح مركز السكري.المؤسسات التعليمية الحوثية.. أوكار للإرهاب وحوزات للتطرف.تسجيل 226 إصابة مؤكدة وتعافي 156 حالة.غوتيريش: القدس أرض فلسطينية.. ولا شرعية لإسرائيل فيها.أزمات تعصف برئاسة بايدن.// يتبع //07:52ت م0006