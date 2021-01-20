وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (العالم يرفض منهجية الإرهاب ) : تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، حدث يعلن انطلاقة فترة من عهد جديد في البيت الأبيض ومن علاقات الـولايات المتحدة مع دول العالم، ولعل التحديات والملفات التي تنتظر الرئيس بايدن متنوعة ومتشعبة بتنوع تفاصيلها ومؤثراتها، وتأتي جائحة كورونا المستجد، بالإضافة لمكافحة الإرهاب والدول الراعية له وعلى رأسها النظام الإيراني، كأبرز هذه التحديات وسط بقية ما يتزاحم من القضايا العالمية.وأضافت أن طبيعة العلاقات الدولية في إستراتيجيات المملكة العربية السعودية وكيف أنها تمثل نهجا متكاملا وراسخا عبر التاريخ، ويجد أهمية تنطلق من موقع وتأثير المملكة في المجتمع الدولي، ما يرسم ملامح علاقاتها مع حلفائها حول العالم، كنهج يستديم منذ مراحل التأسيس وحتى هـذا الـعهد الـزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» ، وكيف أن الأبعاد المرتبطة بهذه الـسياسات، تتبلور في المشهد الشامل للعلاقات «الـسعودية - الأمريكية» القائمة منذ ما يزيد على 75 عاما، والتي وإن كانت قد مرت ببعض التحديات والأوقات الصعبة إلا أنها، وبالمفهوم النهائي، علاقة تستمر وترتكز على العديد من القيم النبيلة، كما أنها علاقة تاريخية وإستراتيجية قائمة على المصالح المتبادلة، وظلت على مدى سنوات وعقود تتسم بالثبات العام رغم التقلبات الجيوسياسية وتعاقب الـرؤساء الأمريكيين، فهي لـم تتأثر بتغير الـرؤساء السابقين ولا بتداول السلطة بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري.وختمت:والـيوم، وبالحديث عن رئيس الـولايات المتحدة الجديد السيد جو بايدن، نستلهم أن المصالح المتبادلة بين البلدين الـصديقين، في المجال الاقتصادي والاستثمار إضافة إلـى الـتعاون الـعسكري والأمني، أيضا ذلـك الاحترام المتبادل والـتقارب في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الدولية، سيكون أبرز الأسس الـتي تنطلق منها أبعاد هـذه العلاقة لـلـمرحلـة الـقادمة، امتدادا لـتاريخ الـعلاقات الـعريق بين الـبلـدين الـصديقين، ولـكي تمضي قدما خاصة في مجال تعاونهما الأمني الإقليمي، ومواجهتهما الدائمة للجماعات الإرهابية والمتطرفة المدعومة من نظام إيران، والتي تتلقى الدعم والتسليح من تلك الدولة التي تتخذ من دعم ورعاية الإرهاب منهجية تنطلق منها أجنداتها الخبيثة، فهو تعاون يسعى لبلوغ الهدف المشترك الذي يحمي البشرية من نظام طهران، وكافة الكيانات الإجرامية وداعميها، ويعكس طبيعة الأهداف النبيلة المشتركة بين السعودية وأمريكا في سبيل تحقيق الاستقرار والنمو والازدهار إقليميا ودوليا.07:52ت م0008