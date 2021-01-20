إسلام آباد 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تصريحات الرئيس الباكستاني الدكتور عارف علوي الذي أكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية والتجارية والثقافية مع الدول الصديقة.واهتمت بموافقة هيئة تنظيم الأدوية الباكستانية على استخدام لقاح "سينوفارم" الصيني ولقاح "أسترازينكا – أكسفورد" البريطاني للاستخدام الطارئ في باكستان لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).وتطرقت صحف اليوم إلى اتفاق باكستان والصين على مضاعفة التعاون الزراعي ضمن مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.وعرجت إلى إبداء إيطاليا رغبتها في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية مع باكستان خاصة في مجالات الاقتصاد والتجارة.وتناقلت صحف الأربعاء إعلان وزارة الدفاع الأفغانية مقتل أربعة من أفراد الأمن وخمسة عشر من عناصر حركة طالبان خلال اشتباكات مسلحة وقعت في إقليم قندوز شمال غرب أفغانستان.واهتمت في الشأن الدولي بالاستعدادات الاستثنائية التي تم تطبيقها في الولايات المتحدة الأمريكية استعداداً لحفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.// انتهى //09:04ت م0011