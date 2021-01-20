القاهرة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقائه رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، بالعاصمة الأردنية عمّان، تطلع مصر إلى تعميق وتعزيز علاقاتها مع الأردن، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين، ولا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري.وواكبت انطلاق أعمال اجتماعات وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، التي تستضيفها مصر تحت رعاية الأمم المتحدة، وذلك لبحث الترتيبات الدستورية المؤدية إلى الانتخابات العامة المزمع انعقادها في 24 ديسمبر المقبل.وأشارت صحف القاهرة إلى تسجيل وزارة الصحة والسكان المصرية أمس 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 58 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد المصابين إلى 158174 إصابة، فيما بلغت حالات التعافي 124094 حالة، والوفيات 8696 حالة وفاة.ولفتت النظر إلى تجدد المواجهات العنيفة بين قوات الشرطة التونسية والمتظاهرين بحي التضامن غرب العاصمة التونسية، وذلك بسبب أوضاع البطالة المزمنة وتردي الخدمات العامة.ونشرت صحف مصر في متفرقات أخرى نبأ مقتل 155 شخصًا وإصابة العشرات جراء اشتباكات وقعت أمس في منطقتين مختلفتين بإقليم دارفور غرب السودان.// انتهى //09:55ت م0015