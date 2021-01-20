الخرطوم 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسلطت الصحف السودانية الصادرة اليوم، الضوء على اعتماد الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء في السودان أمس، لموازنة العام المالي 2021.ونقلت عن وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد علي قولها، إن الموازنة خصصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره (260) مليار جنيه و54 مليار جنيه لمشاريع مخصصات السلام بنسبة حوالي (29%) من تقديرات الموازنة.وتطرقت صحف الخرطوم إلى بيان وزارة الخارجية السودانية الذي أعربت فيه عن أسفها بشأن التطورات الأمنية المقلقة التي حدثت بين بعض مكونات المجتمع في ولايتي جنوب وغرب دارفور غربي السودان، والتعديات التي وقعت في مدينة الجنينة وسقوط الضحايا من القتلى.وأشارت إلى المباحثات التي أجراها رئيس اللجنة الوطنية للتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لمساعدة السودان "يونيتامس" عمر الشيخ أمس مع القائمة بأعمال البعثة السيدة ستيفاني كوريسبل لدعم وتنفيذ اتفاقية السلام وإحلاله على أرض الواقع، إضافة إلى حشد الدعم الدولي من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد.ولفتت صحف الأربعاء الانتباه إلى هبوط العملة السودانية أمس، إلى مستويات غير مسبوقة في وقت سادت حالة من الفوضى وارتباك التعاملات مع استمرار شح المعروض وزيادة الطلب وارتفاع حدة المضاربات من قبل التجار.وأخبرت صحف السودان عن إعلان القيادة الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" أمس، تدمير معقل لمقاتلي حركة الشباب الإرهابية المسلحة في إقليم "بكول" جنوب غربي الصومال.// انتهى //10:25ت م0016