طوكيو 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم على انخفاض، نتيجة عمليات بيع لجني الأرباح إذ لم تُشكل دعوة جانيت يلين المرشحة لمنصب وزيرة الخزانة الأمريكية لإنفاق مفاجأة كبيرة للمستثمرين.وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.38 في المئة، ليغلق عند مستوى 28523.26 نقطة، بينما نزل مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.34 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1849.58 نقطة.// انتهى //10:44ت م0020