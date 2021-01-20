الأحساء 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسنظمت جمعية الثقافة والفنون بالأحساء أمس فعاليات معرض الخط العربي، الذي يستمر لمدة أسبوع، بمشاركة عدد من الخطاطين والفنانين التشكيليين، وذلك في مقر الجمعية بالهفوف.ويقيم المعرض ضمن فعالياته عددًا من البرامج والندوات المتخصصة بالخط العربي والفن التشكيلي، الخط الديواني، الطغراء العثمانية، الأسلوبية في الخط العربي، إضافة إلى جلسة حوارية حول الخط العربي بالأحساء.كما يحوي المعرض لوحات فنية في الخط العربي الكلاسيكي والحروفية العربية وفن تجسيم الحرف العربي بالخشب، إضافة إلى مكتبة متخصصة لإثراء الجانب الثقافي في الخط العربي.//انتهى//11:57ت م0034