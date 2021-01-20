نجران 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسنفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على نشاط بيع القرطاسية وخدمات الطالب لمتابعة قرارات التوطين.وأوضحت اللجنة أنه تم زيارة 57 محلاً بلغ عدد الموظفين السعوديين 76 موظفاً، فيما بلغ عدد الوافدين 58 وافداً، وحصر 13 فرصة وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، بينما تجاوزت نسبة التوطين في النشاط 56% .وأكدت اللجنة استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.// انتهى //12:00ت م0036