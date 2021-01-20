الرباط 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واستصدر اهتمامات الصحف المغربية الصادرة اليوم، تسجيل السلطات الصحية المغربية أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد، لمواطن مغربي قادم من إيرلندا.وأشارت إلى قرار الحكومة تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية لمدة أسبوعين إضافيين، ومنع الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وإيرلندا ونيوزيلندا.وتطرقت صحف الرباط إلى المباحثات التي أجراها وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة عبر تقنية الاتصال المرئي، مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني أحمد عوض بن مبارك، حيث عبر عن دعم بلاده للجهود والمساعي الدولية التي تروم الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وسيادته الوطنية.مغاربيًا، أخبرت عن تجدد المواجهات العنيفة بين قوات الشرطة التونسية والمتظاهرين غرب العاصمة التونسية، وذلك بسبب أوضاع البطالة المزمنة والمشاكل الاجتماعية الأخرى.وتحدثت صحف الأربعاء عن استمرار التوتر بين إثيوبيا والسودان على حدود البلدين، في أعقاب العملية التي قام بها الجيش السوداني لاستعادة أراضٍ بمنطقة الفشقة.وتناولت الاستعدادات الاستثنائية التي تشهدها العاصمة الأمريكية واشنطن استعدادًا لحفل تنصيب الرئيس الجديد جو بايدن.وتابعت صحف المغرب الوضع الوبائي العالمي، وتناقلت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي حذر من الفوارق الدولية في توزيع اللقاحات وتطعيم المواطنين ضد كوفيد 19.// انتهى //12:08ت م0037