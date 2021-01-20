طوكيو 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجّلت اليابانُ خلال الـ 24 ساعة الماضية 5372 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و106 حالات وفاة.وأفادت وزارةُ الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 343100 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 4709 حالات وفاة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوَفَيَات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.// انتهى //12:08ت م0038