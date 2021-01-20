جدة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأنجزت أمانة محافظة جدة بنهاية عام 2020م ستة مشروعات لشبكات مياه الأمطار ضمن المرحلة الأولى، كما أنهت قرابة 90% من مشروع دراسة وإعداد المخطط الشامل والتصميم التفصيلي لشبكات تصريف مياه الأمطار لمدينة جدة .وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروعات المكتملة حتى نهاية العام الماضي شملت مشروع المواقع الحرجة بإجمالي 30 موقعاً، ومشروع حي الواحة، ومشروع محطة الرفع لنفق السلام، ومشروع ميدان السارية، ومشروع نفق الأمير ماجد مع شارع حراء، وميدان الكرة الأرضية.وتضمنت المشاريع إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت 61 ألف و 500 متراً، وتركيب 623 منهولاً، و 876 مصيدة أمطار إضافة تركيب 191 أنبوب دفع نفقي .وبين أن تنفيذ المشاريع يسير وفق أربع مراحل تركزت الأولى منها على استهداف 30 موقعاً تقع بالقرب من الشبكات القائمة بجانب تنفيذ حلول لـ 3 أنفاق وسط وغرب جدة، وكذلك استكمال معالجة 135 موقعاً حرجاً، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ خطوط مصبات بحرية جديدة، فيما تتركز الثالثة على تنفيذ خطوط رئيسية جديدة، وربطها مع القنوات القائمة وأخرى تربط بالمصبات البحرية الجديدة، فيما تتضمن المرحلة الرابعة تنفيذ خطوط فرعية وربطها مع الخطوط الرئيسية القائمة والجديدة.// انتهى //12:10ت م0039