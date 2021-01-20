تونس 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسرصدت الصحف التونسية الصادرة اليوم المظاهرات التي شهدتها العاصمة التونسية بمشاركة أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني، مطالبين خلالها بالتغيير السياسي وبتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإطلاق سراح الموقوفين في الاحتجاجات الليلة الأخيرة.ونقلت في السياق فحوى كلمة لرئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي التي أكد فيها أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس متأزمة وحق الاحتجاج يجب أن لا يتحول إلى النهب والسلب.واهتمت بالوضع الصحي، مشيرة إلى تسجيل تونس 2598 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و94 وفاة جديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأخبرت صحف الأربعاء مغاربيًا عن اعتماد أطراف النزاع الليبي رسميًا آلية اختيار السلطات التنفيذية التي ستقود البلاد خلال المرحلة المقبلة، والتي كانت قد توصلت إليها لجنة استشارية منبثقة عن ملتقى الحوار.ولفتت في سياق متصل إلى وقوع انفجار كبير داخل مخزن ذخيرة بالقاعدة البحرية بالعاصمة الليبية طرابلس قرب من مقر البعثة الدولية، مما خلف عديد الضحايا.واهتمت صحف تونس في الشأن الدولي بمراسم نقل السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم من الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى خليفته جون بايدن.// انتهى //12:11ت م0041