جدة 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسدشنت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أمس، موسمها الفكري الثقافي 2021 م بمحاضرة عن "التعليم العالي وكوفيد 19 - الفرص والتحديات" ألقتها رئيسة جامعة عفت في جدة الدكتورة هيفاء جمل الليل، وذلك بمقر الأمانة العامة.وأوضحت مديرة إدارة الأسرة في الأمانة العامة للمنظمة مها عقيل, أن المحاضرة التي تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم الذي يحل في الـ 24 من يناير من كل عام, سلطت الضوء على الدور الذي يضطلع به التعليم في تحقيق التنمية والسلام، وأهمية العمل من أجل الحصول على التعليم الجيد المنصف والشامل وفرص التعلم ومواكبة التعلم مدى الحياة.// انتهى //12:13ت م0042