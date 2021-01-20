الطائف 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسكشفت إحصائية المواليد في برج النساء والولادة بمجمع الملك فيصل الطبي بصحة الطائف، عن استقبال البرج 8784 مولوداً خلال العام المنصرم 2020م .وأوضحت صحة الطائف أن عدد المواليد من الذكور بلغ 4565 مولوداً ومن الإناث 4219 مولودةً، مبينةً أن عدد المستفيدين من خدمات البرج بلغ 70 ألف مستفيدة خلال نفس الفترة.واستقبلت عيادات النساء والولادة 23687 حالة, فيما استقبل قسم الطوارئ 33568 مراجعة، وتم إخضاع 13369 حالة إلى التنويم, إضافة إلى تنويم 2994 طفلاً وطفلة في الحضانة.يذكر أن برج النساء يضم جميع التخصصات المتعلقة بالنساء والأطفال حديثي الولادة مزود بأحدث التجهيزات الطبية وغرف العمليات، والعناية المركزة, وحضانة الأطفال, إضافة إلى الكوادر الطبية المتخصصة.// انتهى //12:14ت م0043