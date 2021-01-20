سكاكا 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واساستعرض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، الخدمات والمشروعات الصحية بالمنطقة، وأهم التحديات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية .جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بالإمارة اليوم، المدير العام للشؤون الصحية بالمنطقة فارس بن مخيلف الرويلي.وجرى مناقشه الخطط والمشروعات المستقبلية، وكل ما من شأنه تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمواطنات بالمنطقة.// انتهى //12:22ت م0044