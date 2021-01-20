مسقط 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف في العاصمة العُمانية مسقط اليوم صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع بسلطنة عُمان .وجرى استعرض مجالات التعاون الخليجي المشترك وسبل دعمها وتعزيزها، تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة و السمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - .// انتهى //13:14ت م0056