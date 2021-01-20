الأحساء 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأجرى مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بمحافظة الأحساء 1148 عملية قلب مفتوح، و 4947 قسطرة تشخيصية وعلاجية منها 181 للأطفال، إضافةً إلى 5 عمليات زراعة قلب صناعي وذلك خلال عام 2020 م .وبلغ عدد المستفيدين من تدخلات إجراء كهرباء القلب واضطراب نظام القلب 2078 مستفيداً، فيما بلغ عدد المستفيدين من العيادات الخارجية 47856 مريضاً ومريضةً، و 1638 منوماً في المركز .يذكر أن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب في الأحساء البالغة سعته السريرية 73 سريراً حصل على اعتماد الهيئة العالمية للمنشآت الصحية في الولايات المتحدة الامريكية (GHA) ليصبح أول مركز معتمد لدى الهيئة في تطبيق معايير السلامة للمرضى والعاملين وتحقيق كامل المعايير التي تخص فيروس كورونا كوفيد-19 ، وذلك في شهر سبتمبر الماضي .// انتهى //13:15ت م0057