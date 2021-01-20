نجران 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسالتقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في مكتبه بالإمارة اليوم مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالرحمن سعد العصيمي.وأطلع سموه على تقرير عن فعاليات البرنامج الدعوي "الأسرة والإجازة"، الذي أقيم مؤخراً بالمنطقة .وثمن سمو أمير المنطقة، جهود فرع الوزارة خلال إجازة منتصف العام الدراسي إسهاماً في استفادة الشباب من أوقات فراغهم وتعزيزاً للمسؤولية الأسرية في نفوسهم .// انتهى //13:26ت م0058