طرابلس 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسرحّبت فرنسا بتوصّل الليبيين برعاية الأمم المتّحدة إلى اتّفاق على آلية لاختيار سلطة تنفيذية انتقالية، ستحضّر للانتخابات العامة المقرّر إجراؤها نهاية العام الجاري.وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية إنّ باريس ترحّب بإقرار هذه الآلية، وتجدّد دعمها لتشكيل سلطة تنفيذية انتقالية.وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت أمس أنّ الفرقاء الليبيين أقرّوا في ختام عملية تصويت آلية اختيار هذه السلطة التنفيذية الانتقالية.// انتهى //13:29ت م0059