الرياض 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسأبرمت مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية مع شركة وادي مكة المعرفة والمملوكة لجامعة أم القرى اليوم عقد مشروع تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجتمعات الناطقة بغيرها ، وذلك بمقر المؤسسة بالرياض .ووقع عقد الاتفاقية مدير عام المؤسسة صالح بن إبراهيم الخليفي، فيما وقعها عن شركة وادي مكة المعرفة المدير التنفيذي المهندس أمين يماني.ويأتي المشروع في إطار سعي المؤسسة وشركة وادي مكة المعرفة إلى تحقيق هدف مشترك يخدم تعزيز استخدامات اللغة العربية في المجتمعات الناطقة بغيرها، من خلال التعاون المشترك بينهما لتحقيق هذا الهدف بإصدار منهج علمي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وباعتبار أن الشركة تتمتع بالإمكانيات والاستعداد والخبرة والتأهيل لتقديم الخدمات والكفاءات والخبرات العلمية والبحثية والاستشارية في مجالات متنوعة ومنها خدمات ترجمة الكتب والمقررات العالمية والأبحاث، والندوات والمؤتمرات والخطب والدروس.ويتضمن المشروع طباعة إصدار خاص من كتاب الطالب المستوى الأول والثاني والثالث والرابع في سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (مصمم بجودة عالية)، وتوفير نسخة إلكترونية للكتاب، كما يتضمن المشروع طباعة إصدار خاص من كتاب المعلم -المستوى الأول والثاني والثالث والرابع- في سلسلة أم القرى لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها (مصمم بجودة عالية) وتوفير نسخة إلكترونية له>ويحتوي المشروع على تنفيذ عدد من الدورات التدريبية (واقعي)، وعدد من الدورات التدريبية (عن طريق الاتصال المرئي عن بعد ) .يذكر أن مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية، تقود جهودا كبيرة في تعزيز اللغة العربية في المحافل الدولية وذلك عبر العديد من المسارات التي يتبناها برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز لدعم اللغة العربية في " اليونسكو " عبر شراكات فاعلة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو".كما تعد المؤسسة شريكاً إستراتيجياً لمنظمة اليونسكو لدعم الاهتمام باللغة العربية، وتنفذ العديد من البرامج والأنشطة في هذا الجانب.// انتهى //13:34ت م0060