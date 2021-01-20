تبوك 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية في مكتبه اليوم, اجتماع اللجنة بحضور أعضائها من مديري الإدارات الحكومية.وجرى خلال الاجتماع استعراض التقارير الواردة من الدفاع المدني واللجنة الرئيسية والمركز الوطني للأرصاد ،كذلك تقارير اللجان المحلية الميدانية المتعلقة بالإجراءات المتخذة خلال موسم .ووجه سموه بمضاعفة الجهد ورفع الجاهزية وفق الخطط المعدة واتخاذ التدابير اللازمة ، مشدداً على ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المشاركة في أعمال اللجنة.كما ناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.// انتهى //13:35ت م0061