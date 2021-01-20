النقب 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسهدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مجددًا مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالاقتلاع والتهجير في منطقة النقب.وأفادت مصادر فلسطينية بأن سلطات الاحتلال اقتحمت قرية العراقيب لتقوم بهدمها، للمرة الـ 182 على التوالي وشردت أهلها في العراء رغم حالة الطقس الماطرة والأجواء الباردة.ويعيد الأهالي نصب خيامهم كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من البرد القارس في ظل الأجواء الماطرة ورغم جائحة كورونا في البلاد.وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد هدمت خيام القرية آخر مرة في الـ17 من شهر ديسمبر 2020، فيما تواصل سلطات الاحتلال هدم قرية العراقيب منذ عام 2000 في محاولاتها المتكررة لدفع أهالي القرية للإحباط واليأس وتهجيرهم من أراضيهم.// انتهى //13:41ت م0062