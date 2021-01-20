سياسي / وزير الخارجية الكويتي يتلقى اتصالا هاتفيًا من الأمين العام للجامعة العربية
الأربعاء 1442/6/7 هـ الموافق 2021/01/20 م واس
الكويت 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس
تلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.
وبحث الجانبان خلال الاتصال مجمل الاستحقاقات القادمة لجامعة الدول العربية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
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13:43ت م
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