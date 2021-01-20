الكويت 07 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واستلقى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا هاتفيًا من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.وبحث الجانبان خلال الاتصال مجمل الاستحقاقات القادمة لجامعة الدول العربية وأبرز التطورات التي تشهدها المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.// انتهى //13:43ت م0064